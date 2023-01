MESTRE - Mancano solo le ultime formalità, ma l'accordo è pronto. NH hotel potrà restare al Laguna Palace sino a fine anno, con l'obiettivo poi di confermare anche successivamente la gestione del 4 stelle da quasi 400 camere tra viale Ancona e via Torino. É questa l'importante novità arrivata ieri, dopo la sospensione dell'asta per la vendita fallimentare del maxi-immobile che si doveva svolgere a Padova, bloccata in seguito all'arrivo di un'offerta milionaria da parte di un fondo immobiliare.

LA SCADENZA

Il contratto d'affitto del Laguna Palace era infatti in scadenza per il 31 gennaio, dopo le proroghe già ottenute l'anno scorso in attesa dell'asta. Il Gruppo NH era stato costretto a sospendere tutte le prenotazioni a partire dal 1. febbraio prossimo, e sicuramente tra i circa 70 dipendenti della struttura (tra quelli diretti e le attività esternalizzate) non si respirava certo un bel clima. Marco Gilardi, responsabile delle operazioni per Italia di NH Hotel Group, ha però portato a casa il primo importante risultato: «Con i curatori fallimentari abbiamo analizzato approfonditamente la questione e ciò ci consentirà di rimanere nell'albergo fino alla fine del 2023. É infatti questo il tempo che si sono dati per chiudere l'accordo con il partner che si è fatto avanti. Da parte nostra, ci auguriamo che la trattativa si definisca quanto prima, così da poter contare su un interlocutore chiaro per portare avanti i nostri progetti dal 2024 in poi». Progetti che NH non ha mai nascosto, e che sono quelli di rimanere saldamente a Mestre e Venezia, in un Laguna Palace che, comunque, avrà bisogno di investimenti per garantire gli standard sempre più alti dei 4 stelle.

VENDITE RIPARTITE

«Siamo qui e qui vogliamo restare - riprende il supermanager di NH -. Abbiamo già fatto ripartire le vendite che erano state ovviamente interrotte, come abbiamo riavviato contratti che, senza certezze, erano stati bloccati a partire da febbraio. Chi sarà il nuovo proprietario del Laguna Palace? Anche noi abbiamo sentito i rumours che parlano di un fondo immobiliare: ci auguriamo di essere coinvolti da subito perché la nostra disponibilità e l'interesse di restare in città è massimo».

L'asta di ieri sarebbe dovuta partire da un minimo di 22 milioni di euro, ed è quindi più che probabile che l'offerta accolta dai curatori fallimentari della Venezia Futura Srl, i commercialisti Roberto Mometto e Luca Pieretti, si aggiri su questa somma, anche se si potrebbe trattare di un concordato fallimentare, comunque milionario. Trattandosi dunque di una partita estremamente delicata, la scelta di confermare NH al Laguna Palace sarebbe stata dovuta anche dalla necessità di garantire una presenza costante all'interno dell'immobile di viale Ancona che, altrimenti, sarebbe stato abbandonato dalla prossima settimana. Restando miseramente vuoto.