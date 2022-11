MESTRE - Di lasciare Mestre (e soprattutto Venezia) non ci pensano proprio. NH Hotels, una delle principali catene alberghiere spagnole e la terza in Europa, conferma la volontà di restare in città e di non muoversi assolutamente dal Laguna Palace, il maxi albergo 4 stelle da quasi 400 camere che andrà all'asta il 25 novembre prossimo per il fallimento dei costruttori di Venezia Futura Srl. Un'asta da 27 milioni di euro sulla quale NH non interverrà direttamente nell'acquisto, ma per la quale ha già preso contatti ed accordi con i possibili acquirenti che presenteranno un'offerta per rilevare quello che non è solo un albergo, ma una delle strutture più belle, moderne ed imponenti di Mestre.

LA CONFERMA

«In attesa dell'asta che si terrà il prossimo 25 novembre - spiegano da NH Hotel Group -, abbiamo aperto da tempo un dialogo con diversi operatori noti interessati all'acquisto dello stabile. L'obiettivo è, qualora uno di questi si aggiudicasse l'asta, di assicurarsi il proseguimento del servizio in città e al contempo lo sviluppo di un piano di interventi e investimenti di diverse entità per adeguare la struttura e adattarla agli standard di qualità e servizi offerti oggi dalla catena in Italia e nel resto del mondo». Si profila dunque un doppio investimento per i possibili acquirenti, i quali non solo metteranno sul tavolo dei curatori fallimentari di Padova, Roberto Mometto e Luca Pieretti, l'assegno milionario per entrare in possesso del Laguna Palace, ma anche si accolleranno le spese necessarie (e non indifferenti) per dare una ringiovanita alla struttura, dalla moquette da cambiare e le camere da rifare, fino agli impianti che, dopo vent'anni, devono essere rimessi a nuovo. «Se dovesse, invece, vincere un altro soggetto ad oggi non noto - riprendono dal quartier generale di NH Hotels -, il Gruppo si rende disponibile sin da ora ad un simile dialogo. L'obiettivo di NH Hotel Group è di rimanere sulla piazza di Mestre».

LE SCADENZE

Una boccata d'ossigeno anche per chi opera nella struttura mestrina che, ad oggi, impiega circa 60 persone tra dipendenti e attività esternalizzate. «Puntiamo a garantire l'occupazione e, al tempo stesso, la presenza su un territorio, quello di Venezia, strategico e di grande interesse per il nostro Gruppo» concludono da NH. La Compagnia alberghiera ha davvero fatto l'impossibile per restare in città, grazie anche ai curatori fallimentari che hanno concesso la proroga fino al 31 gennaio 2023 del contratto di gestione del Laguna Palace che era scaduto nel luglio scorso. Nell'avviso dell'asta fissata fra tre settimana questa scadenza è messa nero su bianco e, proprio per scongiurare l'ipotesi di un'eventuale chiusura del 4 stelle tra via Torino e viale Ancona, la seconda chiamata (nel caso in cui quella del 25 novembre andasse deserta) è stata già programmata per il 24 gennaio 2023, cioé una settimana prima della scadenza del contratto di gestione con NH. Ma, a questo punto, l'interesse degli investitori sul Laguna Palace dovrebbe essere confermato.