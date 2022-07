Venezia, allarme acqua gialla al Lido: «Il mare è completamente tinto». Ecco cosa sta succedendo

VENEZIA - «L'acqua del mare agli Alberoni è tinta completamente di giallo-marrone. Il problema si era già presentato giovedì scorso in altre spiagge del Lido di Venezia. Cosa succede?». È il messaggio allarmato di un lettore del Gazzettino che ha scritto al nostro giornale per segnalare il verificarsi di un fenomeno inaspettato: l'acqua del Lido tinta completamente di giallo.



Ma cosa sta succedendo? Sarebbero diverse le segnalazioni arrivate negli ultimi giorni alla Capitaneria di Porto e all'Arpav (l'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto). Secondo gli esperti non ci sarebbe da preoccuparsi: il colore giallo deriverebbe dai residui di alghe trasportati dalla mareggiata. E non ci sarebbero rischi per la balneazione.

Intanto, le foto e i video dell'acqua gialla continuano a fare il giro del web.