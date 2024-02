MESTRE - Due giovani sono stati fermati per l'accoltellamento del 18enne, la settimana scorsa, al parco Hayez della Cipressina. Sono accusati di tentato omicidio in una vicenda che - nella ricostruzione degli inquirenti - avrebbe come sfondo uno scambio di hashish, che i due non volevano pagare all'altro giovane, poi colpito al cuore. Il giovane che avrebbe inflitto la coltellata - Adelin Ursache, 19enne di origine moldava, residente a Mestre - si è presentato di sua iniziativa in caserma a Spinea. Per il momento si è avvalso della facoltà di non rispondere. Jon Josanu, 22enne, pure lui di origini moldave e residente a Mestre, è stato invece fermato, sempre su disposizione del pubblico ministero, Federica Baccaglini. Uno sviluppo atteso delle indagini, dopo le indicazioni fornite da Alexei Ciobanu, il ventenne di origini moldave, residente a Trivignano, che aveva ammesso di aver accompagnato gli altri due, con la sua macchina, all'incontro fissato nel parco per lo scambio di droga. Proprio in virtù di questa collaborazione fornita agli inquirenti, il giovane è stato denunciato per tentato omicidio a piede libero.

L'APPUNTAMENTO NEL PARCO

Il provvedimento di fermo ricostruisce la vicenda e i presunti ruoli dei tre giovani, stando agli elementi raccolti finora dagli inquirenti. Mercoledì scorso, Ciobanu aveva accompagnato gli altri due al parco "Hayez". Solo Ursache e Josanu erano scesi dall'auto per incontrare alcuni giovani con cui si erano precedentemente accordati per acquistare della droga. Tra questi il 18enne poi ferito. In realtà il loro obiettivo, fin da subito, sarebbe stato quello di impossessarsi degli stupefacenti - un panetto di hashish da 80 grammi - senza versare i soldi pattuiti. Ne era seguita una colluttazione, in cui il 18enne aveva avuto la peggio: colpito al petto da Ursache.

L'AGGRESSIONE PER LA DROGA

Sempre stando alla ricostruzione del fermo, Josanu avrebbe fatto da guardaspalle all'altro, autore materiale dell'aggressione. Inizialmente Ursache avrebbe preso dalle spalle e cinto alla gola un altro giovane del gruppo. Solo a quel punto, in difesa del compagno, sarebbe intervenuto il 18enne, che sarebbe stato accoltellato da Ursache. Poi scappato insieme a Josanu fino alla macchina, dove il attendeva Ciobanu.

A tutti e tre il pm Baccaglini contesta il reato di concorso in tentato omicidio, nonché quello di rapina (per il panetto di hashish sottratto agli altri giovani) e infine il porto del coltello a serramanico, con una lama da 10 centimetri. Coltello gettato tra i cespugli del parco e ritrovato grazie alle indicazioni fornite sempre da Ciobanu.

FUORI PERICOLO IL FERITO

Fin qui, si è detto, la ricostruzione dell'aggressione da parte degli inquirenti. Nelle prossime ore saranno fissati gli interrogatori in cui i due fermati potranno, se vorranno, fornire la loro versione dei fatti. Per ora sono in carcere.

Intanto sono in miglioramento le condizioni del 18enne ferito. Per i sanitari dell'Angelo, dove è ricoverato da mercoledì scorso, non è più in pericolo di vita, tanto che è stato trasferito dalla terapia intensiva al reparto. Una delle ferite al torace era stata molto profonda, con la lama arrivata a pochi centimetri del cuore. Immediatamente soccorso dal personale del Suem, il giovane era stato portato direttamente in sala operatoria, dove era stato sottoposto a un lungo e delicatissimo intervento dall'equipe di Chirurgia toracica. Per giorni le sue condizioni erano state critiche, ora il miglioramento.