Mestre. Ragazzo di 18 anni accoltellato, c'è un primo fermato: è un moldavo, si cerca il complice

MESTRE - È stato fermato un moldavo per l'accoltellamento di Mestre, avvenuto ieri sera, mercoledì 21 febbraio, al Parco Hayez. Le forze dell'ordine stanno cercando il complice. Intanto il giovane, un classe 2005 di origini russe, ferito al torace, resta gravissimo all'ospedale All'Angelo di Mestre. Il fendente allo sterno lo ha colpito vicino al cuore e ora è intubato e in coma indotto dopo essere stato sottoposto ad un intervento in chirurgia toracica.

Gli investigatori hanno già fatto richiesta anche alla smart control room della polizia locale per avere a disposizione tutte le registrazioni dell'area, nella speranza di catturare in qualche passaggio della fuga o dell'arrivo degli aggressori.

La polizia sta anche cercando di ricostruire l'accaduto attraverso le testimonianze di chi è arrivato subito dopo.