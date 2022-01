Accoltella la moglie davanti ai figli e fugge, l'arma trovata sulla sua auto

NOALE - È in stato di fermo nel carcere di Treviso Rosario Magliarisi, il prof di chimica che ieri sera, 27 gennaio, dopo aver accoltellato la moglie a Noale (Venezia), davanti ai due figli e si è poi dato alla fuga in auto per essere poco dopo intercettato dai carabinieri a Mogliano Veneto.

Nella vettura, danneggiata e ferma dopo essere uscita di strada nel corso dell'inseguimento, i militari hanno ritrovato il coltello con cui la consorte è stata ferita. La donna, Renata Vedovato, ha riportato ferite non gravi, per le quali è comunque ricoverata all'ospedale di Mirano.