Accoltellamento a Noale, un uomo, il marito della vittima, è in fuga. Oggi pomeriggio - 27 gennaio - dopo le 17, avrebbe ferito la moglie al capo e alla mano destra, con un coltello da cucina nella loro casa di via Arta Terme. Dopo si sarebbe dato alla fuga in macchina ma è stato intercettato e fermato verso le 19.30 a Mogliano.