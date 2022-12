Venezia, acceso l'albero di Natale "d'oro" in piazzetta San Marco. Il sindaco Brugnaro: «Auguro un periodo sereno a tutti» Video

VENEZIA - È arrivato il Natale a Venezia. Oggi pomeriggio, venerdì 2 dicembre, è stato acceso l'albero in piazzetta San Marco. Il tradizionale conto alla rovescia e l'accensione delle lucine sul maxi abete ha dato il via ucciale al periodo di festa in Laguna.

Il suggestivo abete di Natale - alto 15 metri con una base larga 7 - è stato addobbato con i colori dell'oro. Come puntale, la tradizionale stella.

All'accensione presente il sindaco Luigi Brugnaro che ha condiviso la diretta Facebook con tutti gli amanti di Venezia che hanno seguito l'evento a distanza. «Acceso l'albero in piazza San Marco - scrive Brugnaro -. Auguro a tutti un sereno periodo natalizio».