Capodanno a Jesolo, Elisa protagonista del "Concerto di fine anno": live alle 22 e brindisi di mezzanotte

JESOLO - Sarà Elisa, cantante, musicista e produttrice musicale, la protagonista del «Concerto di fine anno» di Jesolo, in programma al palazzo del turismo della località balneare veneta. Il live avrà inizio alle 22.00, per terminare con il brindisi di mezzanotte. Ad accompagnare la cantautrice monfalconese ci

sarà la sua band, con la quale presenterà una scaletta fatta di tutti i grandi successi di oltre 25 anni di strepitosa carriera.

I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Jesolo e Jesolo Turismo, sono in vendita sul circuito Ticketone. «Siamo lieti e orgogliosi - dichiarano il sindaco, Christofer De Zotti, e l'assessore al Turismo, Alberto Maschio - di poter ospitare nella nostra città il concerto di una grandissima

artista come Elisa. In questi mesi abbiamo lavorato intensamente per presentare a residenti e ospiti una città magica per queste festività, che ci auguriamo segnino il cambio di passo dopo alcuni anni complessi. Senza ombra di dubbio, questo evento arricchisce il palinsesto soprattutto dal punto di vista qualitativo e sostiene ulteriormente il suo carattere internazionale».

Fra i prossimi concerti al Palazzo del Turismo di Jesolo quelli di Alessandra Amoroso (26 novembre), Ermal Meta (25 febbraio 2023), Queen Extravaganza (21 aprile 2023) ed Eros Ramazzotti (28 aprile 2023).