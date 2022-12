LIDO - Rubato l'albero di Natale dei commercianti di Città Giardino. Gli alberi di Natale erano appena arrivati, pagati dai commercianti di tasca propria, per portare un po' di atmosfera natalizia, non solo in centro e in Gran Viale, ma anche in questo quartiere dell'isola. Per questo una quindicina di esercenti hanno aderito, autotassandosi, all'iniziativa della Proloco del Lido e Pellestrina. Gli alberelli erano appena stati posizionati, ma non ancora ancorati, nel pomeriggio di mercoledì. Dovevano ancora essere completati gli addobbi con le luci. Ieri mattina l'amara sorpresa: un alberello, posizionato la sera prima tra il negozio di abbigliamento Maya e l'Ottica Zennaro, dopo la notte era sparito.

Per portarlo via mani ignote, molto probabilmente, lo hanno caricato su un'automobile, perché difficilmente un albero di quell'altezza può essere spostato a a mano. Dal negozio Betti Bimbi, distante qualche decina di metri, qualcuno ha sottratto degli addobbi natalizi. Che si tratti di un atto vandalico, o di un furto commesso deliberatamente, non fa differenza: il gesto ha rovinato il senso dell'iniziativa e l'intenzione di portare a tutti un po' di gioia e luce per il Natale a tutta la comunità. Nella zona ci sono anche alcune telecamere, quindi si sta cercando di risalire a chi possa aver compiuto una simile azione. C'è poi anche la speranza che, visto il clamore che ha suscitato questo gesto, gli autori possano pentirsi e riportare l'albero dove lo hanno trovato. Sarebbe un bel segnale.

«È davvero un furto odioso - commenta l'esercente Lorenza Pedani - sono davvero amareggiata perchè si tratta di un gesto compiuto solo per rovinare l'atmosfera che tutti insieme cercavamo di creare. La nostra non è una iniziativa per fare cassa, ma per cercare di creare una atmosfera più bella e accogliente per tutti. Per questo motivo, pur essendo un momento difficile per tutti, ci siamo autotassati. Il furto è avvenuto dopo poche ore, alla prima notte. Se questo è l'inizio, speriamo proprio che non ce ne siano altri».