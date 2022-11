PADOVA - Ecco il programma delle manifestazioni organizzate per il periodo natalizio. Le luminarie saranno accese domani pomeriggio per accompagnare il Black Friday e illumineranno Palazzo Moroni, Loggia Amulea, Teatro Verdi, gli alberi di Prato della Valle, le porte storiche, alcune principali rotonde e le piazzette di quartiere. A queste luci si aggiungeranno quelle dei negozianti, sostenute dai contributi che il Comune ha erogato con un apposito bando. Sempre domani i negozi avranno libertà di orario, mentre gli spostamenti verso il centro saranno agevolati con l'abbassamento della tariffa del nuovo park di Porte Contarine e con maggiori frequenze di passaggio del tram.

Mercatini e luci

Questo l'elenco dei mercatini. In via Umberto da domani all'11 dicembre, ci saranno 14 casette di legno in stile natalizio con prodotti alimentari e di artigianato. Il Villaggio di Babbo Natale in Piazza Eremitani sarà in funzione da dopodomani all'8 gennaio. Invece, Il trenino di Natale, correrà sempre da sabato all'8 gennaio. Natale Artigiano è il titolo della rassegna prevista in Piazza Capitaniato dal 2 dicembre al 6 gennaio, a cura dell'Associazione Arti Itineranti. Infine la Fiera di Natale prevede la presenza delle bancarelle tradizionali nelle zone adiacenti alle piazze.

Il 3 dicembre, poi, alle 16.30 è fissata l'accensione dell'albero di Natale davanti al Municipio, con le attività di animazione e i saluti istituzionali. Dal 3 dicembre torna lo spettacolo delle proiezioni di luci e del videomapping sulle facciate monumentali di Piazza delle Erbe, Piazza della Frutta, Piazza dei Signori, sul Duomo, sulla Chiesa di Sant'Antonino e sulla Basilica di Santa Giustina. Il tema di quest'anno è un Giardino di Stelle che unirà il risalto delle linee architettoniche degli edifici con le iconiche stelle di Giotto e delicati elementi floreali. La vera novità del 2022, però, è la Pista di Pattinaggio su Ghiaccio ai Giardini dell' Arena: è l'unica all'aperto della stagione ed è installata nella zona posteriore, con accesso consigliato da via Porciglia. L'inaugurazione è fissata per venerdì 2 dicembre.

Eventi e Urbs Picta

La notte di San Silvestro esordisce il Capodanno in Piazza Insurrezione, un nuovo grande show per accompagnare l'arrivo del nuovo anno a ritmo di musica nel cuore del centro storico. Tante novità in programma anche per la Festa della Befana, che si terrà il 6 gennaio in Prato della Valle. Iniziative e spettacoli verranno promossi nell'ambito di un'apposita campagna di comunicazione a livello regionale per richiamare in città nuovi visitatori e confermare il ruolo di Padova quale centro turistico in continua crescita.

In collaborazione con con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore Commercio e Artigianato, e con l'impegno diretto della Camera di Commercio, sono stati predisposti alcuni elementi di arredo urbano ispirati ai cicli affrescati del Trecento, che verranno collocati in alcuni angoli del cuore cittadino. In particolare, si tratta di sei installazioni luminose in plexiglas nella zona pedonale compresa tra i Giardini dell'Arena, piazza Garibaldi e via Roma. L'obiettivo è di creare dei punti di attenzione sull'itinerario Unesco, con l'invito ai padovani e ai turisti a fare dei selfie davanti a esse, ciascuna delle quali riprodurrà alcune scene e personaggi dipinti da Giotto nella Cappella degli Scrovegni e a Palazzo della Ragione, ispirate al tema del Natale.