Sabato 13 notte la A4 chiusa tra Portogruaro e Palmanova nei due sensi

TRIESTE - Per consentire i lavori della terza corsia sull'autostrada A4 Venezia-Trieste, dalle ore 20,00 di sabato 13 alle 11,00 di domenica 14 verrà totalmente chiuso al traffico il tratto tra allacciamento A4/28 (Nodo Portogruaro) e allacciamento A4/A23 (Nodo Palmanova) in entrambe le direzioni.



Sempre per lavori collegati alla realizzazione della terza corsia, a partire da questa notte, venerdì 12, sarà inagibile un tratto di 3 chilometri tra l'area di servizio Gonars Sud e il bivio di Palmanova in direzione Trieste. Il traffico verso Trieste sarà quindi incalanato sulla carreggiata opposta. La deviazione durerà dalle ore 23 di oggi, venerdì 12, fino alle ore 4,00 di lunedì 15.



Domenica 14, infine, per consentire lo svolgimento della manifestazione sportiva «Trofeo Conad Superstore Duino», dalle ore 8,30 alle ore 12,00 verrà chiusa la rampa di uscita dello svincolo di Duino.

