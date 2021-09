Incidente in A4. Non si accorge che il Tir è fermo: impatto micidiale, in 5 incastrati fra le lamiere

LATISANA (UDINE) - Nuovo schianto in A4, in 5 rimangono incastrati nel furgone. L'incidente è accaduto verso le 8.25 nel tratto compreso tra gli svincoli di San Giorgio di Nogaro e Latisana . Il gruppo stava per percorrendo la A4 verso Venezia. Il conducente non si sarebbe accorto del Tir fermo che era davanti, schiantandosi. Un botto impressionante, tanto che i 5 a bordo sono rimasti incastrati in ciò che era rimasto del furgone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con i sanitari del 118, arrivati anche con l'elicottero. Il traffico è bloccato, così come sulla viabilità ordinaria tra Veneto e Friuli Venezia Giulia.