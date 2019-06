Incidenti in A4: code su Passante di Mestre in direzione Milano e A57

Sei chilometri di coda questa mattina, dopo le 9.30, ina causa di unche, al chilometro 371/ovest, in comune di, ha coinvolto 4 auto in corsia di sorpasso.Lo rende noto la Cav, rilevando che è rimasta ferita in modo lieve una persona. Gli incolonnamenti, anche a causa del traffico di inizio settimana, hanno interessato le, tra ile l'e tra la stazione di Mirano-Dolo e il Bivio A4/A57 in A57.Sul posto, oltre alle pattuglie della Polstrada e al Suem-118, hanno operato gli ausiliari della viabilità di Cav in servizio di assistenza e presegnalazione, coordinati dal Centro Operativo di Mestre della società autostradale. L'incidente è stato risolto poco dopo e le code smaltite nel corso della mattinata. Poco più tardi, alle 11, sempre in direzione Milano, un secondo incidente ha coinvolto un'auto e un camper in A57, sempre tra la stazione di Mirano-Dolo e il Bivio A4/A57, senza provocare feriti e causando solo qualche rallentamento.