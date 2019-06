Tamponamento in A4: viabilità in tilt in direzione Venezia /Le code

di Marco Corazza

Svincolo di entrata chiuso, in direzione Venezia, ala causa di un lieveaccaduto oggi (lunedì 17 giugno) verso le 10,30 fra il(nodo di Palmanova) eSi è trattato di un leggero(nessun ferito). Sul posto sono intervenuti il personale di Autovie Venete, la Polizia Stradale, i soccorsi meccanici per portare via il veicolo leggero. Attualmente (ore 11,00) ci sonoPer questo è stata chiusa l’entrata, l’unica soluzione per evitare una congestione più pesante dell’autostrada. Il traffico risulta rallentato in entrata alla barriera di Trieste Lisert, mentre in A23 ci sono code fra Udine Sud e il bivio A4/A23 verso il bivio A4.