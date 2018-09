di Marco Corazza

PORTOGRUARO - Si sporge dal balcone al terzo piano e vola giù da 12 metri: quindicenne miracolata. La ragazzina subito soccorsa dai familiari è ricoverata all'ospedale di Mestre, fortunatamente non un pericolo di vita. Nella giornata di oggi dovrà essere sottoposta a un intervento chirurgico per ridurre le fratture riportate nell'incredibile caduta. L'incidente, l'altra sera a Portogruaro, in via Lombardia nel rione della Beata Maria Vergine, dove la minore vive insieme ai genitori di origini marocchine e...