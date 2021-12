Udinese si presenta: Salernitana bloccata dal Covid, rischia lo 0-3

UDINE - Come previsto l'Udinese è arrivata alla Dacia Arena oggi - 21 dicembre - in orario per la gara prevista alle 18.30. Arrivato anche l'arbitro Camplone e il resto della squadra arbitrale. Non si presenterà invece la Salernitana bloccata in Campania dalla Asl locale per i casi Covid all'interno del gruppo squadra. Si va quindi verso il remake di quanto successo il 4 ottobre 2020 a Torino, nel giorno di Juventus-Napoli: una squadra si presenta, l'altra no, da regolamento si attenderanno 45 minuti dalle 18.30 (orario previsto per il calcio d'inizio) e poi l'arbitro dichiarerà l'impossibilità di disputare la partita perché una squadra non si è presentata. A quel punto tutto finirà in mano al giudice e ai tribunali sportivi. Nel precedente di un anno fa il giudice sportivo diede la sconfitta a tavolino al Napoli e 1 punto di penalizzazione in classifica, decisione ribaltata poi in giudizio, quando venne imposta la ripetizione della gara e tolta la penalità al Napoli.

I bianconeri giocheranno un'amichevole a ranghi misti.