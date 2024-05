Atalanta-Fiorentina si giocherà il 2 giugno (a campionato finito): deciso il recupero della gara della 29ª giornata di Serie A

Finalmente ora si sa quando verrà giocato il recupero tra Atalanta e Fiorentina, valido per la 29ª giornata di Serie A. La partita verrà recuperata il 2 giugno, con il campionato terminato da una settimana. L'ultima giornata, infatti, si disputa il 26 maggio e gli altri club della nostra nazione sapranno già cosa sarà del loro destino. Tutti tranne quelli che hanno posizioni adiacenti alle due squadre come a esempio Roma, Bologna, Napoli e Torino.

Gasperini fa sognare Bergamo: lo stipendio all'Atalanta e la percentuale sulle plusvalenze

Quando si gioca il recupero di Atalanta-Fiorentina

Il giorno scelto dalla Lega per il recupero di Atalanta-Fiorentina è il 2 giugno, con le due squadre che scenderanno in campo alle ore 18.00.

A renderlo noto è la stessa Serie A che ha emanato un comunicato sul proprio sito ufficiale: «Si comunica che la gara Atalanta-Fiorentina, valevole per la 29ª giornata del Campionato di Serie A TIM e non disputata in data 17 marzo 2024, sarà recuperata domenica 2 giugno 2024 alle ore 18.00».

Prché era stata rinviata

Atalanta-Fiorentina, valevole per la ventinovesima giornata di campionato, era stata rinviata il 17 marzo a causa del malore di Joe Barone, poi venuto a mancare a causa di un arresto cardiaco. Da settimane, il recupero della gara era diventato un argomento caldo, soprattutto per le squadre delle zone alte della Serie A che sono in corsa per la Champions League. L'Atalanta, infatti, è attualmente quinta insieme alla Roma con un bottino di 60 punti, ma proprio questa gara da recuperare consente a Scamacca e compagni, oltre che alla Fiorentina, di avere un'ultima occasione per conquistare tre punti in più.

Le polemiche

Nei giorni scorsi non sono mancate le polemiche proprio su Atalanta-Fiorentina, con Daniele De Rossi che ha criticato la situazione al termine di Roma-Juventus. Ai microfoni di Dazn, infatti, il tecnico giallorosso ha affermato che «recuperare la partita a fine campionato falsa il normale svolgimento della Serie A». A queste parole, sono seguite quelle di Gasperini che ha punto i giallorossi: «La partita non è stata rinviata a causa di un codice giallo». Il riferimento è al malore di Evan Ndicka, che durante la gara con l'Udinese ha accusato un malore ed è caduto a terra. Il difensore è poi uscito dal campo in barella e finito in ospedale dove si è sottoposto ad accertamenti che hanno escluso problemi cardiaci. A causare il malore, infatti, è stato uno dei colpi ricevuti al petto che hanno causato uno pneumotorace sinistro.