Covid, la Salernitana non parte per Udine ma i bianconeri avvertono: «Noi saremo in campo lo stesso»

UDINE - L'Udinese Calcio sarà regolarmente presente in campo stasera alle 18.30 alla Dacia Arena per l'anticipo dell'ultimo turno di andata della serie A, contro la Salernitana: lo apprende l'Ansa da fonti qualificate della società, che non ha voluto rilasciare dichiarazioni ufficiali. Secondo quanto si è appreso, non essendoci comunicazioni ufficiali della Lega, la squadra - che si trova in ritiro - si presenterà allo stadio, assieme al direttore di gara e ai suoi collaboratori, nonostante la mancata partenza dei campani per la trasferta, fermati dalla ASl dopo l'accertamento di casi di positività al Covid.