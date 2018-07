Torna la cinque chilometri più divertente e colorata, la Color Run

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LIGNANO (Udine) - Lignano Sabbiadoro si prepara a ospitare per il terzo anno consecutivo l’allegra, la colorata corsa non competitiva in una spettacolare versione Sunset, con. La Color Run farà tappa a Lignano dopo due stagioni con un numero di presenze davvero importanti. Il centro nevralgico di tutta la manifestazione saràcon la sua piazza Marcello D’Olivo che si presta perfettamente ad accogliere i partecipanti nel Color Village ricchissimo di attività e di musica.Le partenze inizieranno dalle 18 dal lungomare Alberto Kechler, scaglionate a intervalli di circa 10 minuti l’una dall’altra. Il percorso comprende un passaggio in spiaggia che consentirà ai colorati runner di svolgere una parte del percorso in riva al mare, prima del rientro al traguardo. I km percorsi saranno in totale cinque con sette “punti divertimento” che i partecipanti incontreranno durante la corsa: 5 di colore, uno di bolle e un punto schiuma, apprezzatissimo dai più piccoli cui sarà poi dedicata un’area kids.Non mancheranno musica, giochi, drink e fuochi d’artificio, programmati per le 22. Novità di questa terza tappa riguarderà la presenza di una testimonial importante, la. Reduce da un anno sportivo di successi, l’atleta si prepara intensamente per le prossime, ma non rinuncia a questa fun race di cui lei è da sempre molto appassionata.Tagliato il traguardo, il pubblico rientrerà nuovamente al Villaggio dove le attività proseguiranno sino a tarda sera con gli attesissimi color blast, lanci di colore al ritmo di musica dal palco verso il pubblico. Mood di questa edizione è il tema Hero, ispirato agli eroi del quotidiano, da cui, hashtag che contraddistingue tutto il tour, che ha toccato diverse tappe in Italia nel corso dell’estate e la cui finale sarà a Milano il 15 settembre. L’hashtag #herotour stato lanciato negli Stati Uniti da Travis Snyder, il fondatore nel 2013 di questo format-evento, volto a promuovere il benessere psico-fisico legato alla corsa. Per info e per partecipare http://thecolorrun.it/lignano-sabbiadoro/.