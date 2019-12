Tombe profanate e bare squarciate per rubare l'oro ai defunti Foto

di Cristina Antonutti

UDINE - Una tomba di famiglia profanata, due bare squarciate e i resti delle salme oltraggiati per rubare monili in oro. Sono senza precedenti gli atti di vilipendio commessi nel cimitero urbano di San Vito a Udine nei giorni scorsi. Il sepolcro violato appartiene a unaIn Friuli non ci sono faide tra clan che possano giustificare una simile azione e la famiglia non ha motivo di temere ritorsioni perchè è ben integrata nel tessuto sociale cittadino. «Sono tutti sotto choc - spiega l'avvocato Piergiorgio Bertoli, che sta seguendo la vicenda - Hanno una particolare attenzione per i defunti, per loro oltraggiare i morti è una maledizione, nessuno avrebbe osato fare una cosa del genere». La profanazione è stata scoperta mercoledì. Un membro della famiglia è andato in cimitero e ha scoperto che la pesante lastra di granito era stata spostata (ci vogliono almeno tre persone per rimuoverla). Nella cripta sottostante, scavata nel terreno, qualcuno aveva rotto la