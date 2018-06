Sversamento di idrocarburi in porto: allarme per pericolo inquinamento

di Paola Treppo

SAN GIORGIO DI NOGARO (Udine) - Un vastodiè stato segnalato questa mattina, giovedì 7 giugno, poco dopo le 9, nella zona del canale di, a San Giorgio, dagli operatori portuali. Ladi San Giorgio di Nogaro si è subito attivata per contenere l'estesache non si sa ancora esattamente di cosa sia composta, se gasolio o altro tipo di combustibile. Siamo all'altezza di Porto Margreth e lo sversamento è stato circoscritto lungo tutta l'area della banchina.Sul posto, a supporto, in collaborazione con il Municipio di San Giorgio, è giunta la squadra comunale di Protezione civile e di seguito è stato allertato anche il personale dell'. Con i battelli, la capitaneria di porto e i volontari di Prc hanno percorso il canale Corno, sia alla ricerca della nave che può avere avuto una perdita dai serbatoi, che per posizionare dei. Le operazioni sono in corso per limitare i danni ambientali e per capire da dove provenga la sostanza. Sono state controllate le navi ferme in porto ma al momento non è stata individuato alcun natante.