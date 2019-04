Sigarette di contrabbando dall'Est: sequestrati 560 chili, tre arresti

UDINE - Tre persone, originarie della Campania, rispettivamente di 56, 49 e 27 anni, sono state arrestate dalla Guardia di finanza del Comando provinciale di Udine nel corso di distinte operazioni in cui sono stati sequestrati in totale 560 chili di sigarette contraffatte provenienti, secondo una ricostruzione, dall'Est Europa. In questi giorni i militari del Nucleo di polizia economico finanziaria del Friuli hanno intercettato sulla tratta Palmanova-Latisana un uomo di 56 anni, pregiudicato, a bordo di un furgoncino a noleggio, che trasportava 280 chili di sigarette contraffatte e di contrabbando. Successivamente altre due persone, di 49 e 27 anni, sono state fermate dalle Fiamme gialle del Nucleo di polizia economica di Udine a bordo di due utilitarie, a noleggio, con altri 280 chili di sigarette contraffatte e di contrabbando.

