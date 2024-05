Spaccio di droga: sequestrati due chili di hashish, tre arresti

TRIESTE - Il Nucleo di polizia giudiziaria della polizia locale di Trieste ha arrestato tre uomini e sequestrato due chili di hashish durante un servizio di prevenzione e contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nelle aree sensibili del territorio cittadino. L'operazione risale allo scorso venerdì. Secondo una ricostruzione, gli agenti hanno focalizzato la loro attenzione su due uomini inizialmente fermi nei pressi di un'autovettura in sosta nella zona dell'ex fiera, poi allontanatisi in direzioni opposte. Poco dopo uno dei due ha ceduto a un terzo uomo due panetti di hashish, pari a 250 grammi di sostanza. I due sono stati bloccati e identificati; l'uomo che ha ceduto i panetti aveva con sé quasi 7 mila euro, probabile guadagno dalla vendita dello stupefacente. All'interno del veicolo, occultati in una borsa dentro uno scatolone, sono stati trovati altri 1.500 grammi di hashish suddivisi in panetti da un etto. Successivamente è stato individuato anche l'altro uomo coinvolto e nella sua abitazione sono stati rinvenuti ulteriori 200 grammi di hashish già confezionati in panetti. I tre uomini sono quindi stati arrestati.