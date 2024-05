UDINE - Luglio si annuncia come un mese cruciale per la rivoluzione rifiuti. Entro due mesi, come annunciato dal presidente Claudio Siciliotti, infatti, Net concluderà lo studio per la sperimentazione di un’alternativa su misura per i grandi condomini e, sempre da luglio, entreranno in azione le videofototrappole con intelligenza artificiale volute dall’assessora all’Ambiente Eleonora Meloni come nuova arma nella battaglia contro i “turisti” dei rifiuti.

Con gli operatori della ditta incaricata, Meloni nei giorni scorsi ha fatto un sopralluogo in diversi quartieri per scegliere i punti in cui installare le apparecchiature, che saranno sistemate dalla metà di giugno ed entreranno in servizio dalla prima settimana di luglio, con una spesa di 35mila euro l’anno. Saranno collocate «in cinque punti e ogni stazione avrà da tre a quattro obiettivi, per un totale di 20 occhi elettronici» mirati a scovare i “furbetti” dei rifiuti. «Le apparecchiature potranno essere spostate ogni due mesi. Se una videofototrappola darà particolare riscontro sarà mantenuta al suo posto». I luoghi sono stati scelti «sulla base delle segnalazioni ricevute, anche da parte della Polizia ambientale». Tra i punti finiti sotto la lente, piazzale Cella, via Podgora, via Pozzuolo, via Pradamano (a ovest e sud), via Divisione Garibaldi-Osoppo a est, viale Ungheria e via Zanon, ma anche via Stiria e via Rizzolo, nei pressi dei due centri di raccolta di Net. A differenza delle 10 vecchie fototrappole «che si limitavano a scattare foto» e che avevano fallito l’obiettivo (nel 2021 erano state fatte solo 24 multe), le nuove videocamere «registrano le immagini a circuito chiuso “h 24” e una volta alla settimana inviano in modo criptato alla Polizia locale le segnalazioni degli abbandoni. Grazie all’intelligenza artificiale, sono in grado di riconoscere gli episodi illeciti, che siano commessi da persone appiedate o con l’aiuto di un veicolo». In questo secondo caso, permetteranno agli agenti di riconoscere la targa. Per ora l’entità delle sanzioni non è stata inasprita, come promesso a suo tempo dal Comando, che si era impegnato a introdurre multe più salate modificando il regolamento.

Scovare i furbetti dei rifiuti con l'intelligenza artificiale

Cosa pensa Meloni del progetto della Net, che punta alle isole ecologiche recintate per i grandi condomini? «Ho instaurato un proficuo rapporto di collaborazione con il presidente Siciliotti, che sin da subito ha garantito il massimo impegno per risolvere le criticità. Aspetto quindi di ricevere entro luglio lo studio di Net, che valuteremo insieme». Siciliotti parla di isole ecologiche, lei ha abbandonato il suo progetto dei cassonetti intelligenti? «No, non ho archiviato la mia proposta, che porterò al tavolo del confronto con Siciliotti. Per quanto mi riguarda, il progetto dei cassonetti smart resta sempre valido: a fine aprile ho fatto un sopralluogo ad hoc anche con il responsabile dei Servizi operativi di Net per individuare le possibili postazioni per i cassonetti nelle aree più critiche, da via Podgora a via Mantova, da via Malborghetto a viale Venezia. Come amministrazione comunale abbiamo stanziato nel Pef 140mila euro per una sperimentazione nei condomini, come ribadito in consiglio dalla collega Arcella. Una somma che ci consentirebbe di testare i cassonetti intelligenti per circa 4 mesi, con 50 contenitori, un mezzo e un operatore. Ritengo che sarebbe una sperimentazione importante, anche per il decoro urbano, che ci permetterebbe di arrivare alla tariffazione puntuale e che consentirebbe agli udinesi di conferire i rifiuti in qualsiasi momento». Siciliotti ha detto che il problema dei cassonetti intelligenti è che non sempre gli utenti lo sono altrettanto. «Purtroppo i maleducati esistono da sempre. Su questo si continuerà a lavorare attraverso la formazione e anche con le multe, con l’ausilio delle videofototrappole».

Nell’ultimo consiglio Iacopo Cainero (Pd) aveva sostenuto la necessità di rivedere il sistema attuale, anche se dei distinguo erano arrivati dalla dem Anna Paola Peratoner e da Lorenzo Croattini (della civica di De Toni). La necessaria revisione del porta a porta, d’altronde, è contenuta nelle linee programmatiche detoniane, in cui si citano fra le ipotesi, le isole ecologiche, i cassonetti di prossimità e quelli a scomparsa. Nello studio presentato da Net al Comune la scorsa estate, per risolvere le criticità per circa 800 condomini, erano già state vagliate delle alternative, fra cui quella delle isole ecologiche: fra i casi di studio affrontati quelli di piazzale Chiavris, via Malborghetto e via Sabbadini (dove la proposta sarebbe stata quella di installare 55 bidoni).