Mestre. Dodicenne in classe con tre spinelli nel marsupio: «Non sono miei, qualcuno me li ha dati da tenere»

MESTRE - Quell'insegnante deve aver avuto il fiuto di Sherlock Holmes, perché il ragazzino non stava né fumando, né mostrando in giro quegli spinelli pronti per l'uso. Li teneva nel suo marsupio, avvolti in un sacchetto di patatine, come se si trattasse di una banale merenda da consumare durante l'intervallo. Ma, appunto, qualche informazione deve essere arrivata all'orecchio della docente di una scuola media di terraferma, rispetto al contenuto del borsello da maranza del suo alunno. «Aprilo, fammi vedere cos'hai lì dentro», gli ha detto. E lui non si è opposto: «Ecco». Aperto l'involucro delle patatine la sorpresa ma, anche, la conferma dei sospetti: due (forse tre) spinelli perfettamente rollati. All'interno della scuola e nella borsa di un alunno di seconda media.



È successo all'inizio della settimana in un istituto scolastico dove la prevenzione dei rischi collegati all'uso di sostanze e al fumo è all'ordine del giorno fin dal primo anno di studio. La scuola ha subito convocato i genitori del dodicenne per invitarli ad affrontare con il loro ragazzo un percorso che lo renda consapevole di quanto ha fatto. «Non sono mie, qualcuno me le ha date da tenere» si è difeso il giovanissimo alunno di fronte all'evidenza, mentre allo stato attuale non si conosce la sostanza - e la possibile presenza di principio attivo - presente nelle sigarette "artigianali" che il dodicenne, italiano e di buona famiglia, aveva con sé.



Di certo, se si fosse trattato di una "bravata", il rischio è che quegli spinelli potevano venire accesi anche in qualche angolo nascosto della scuola, e il fatto che non si trattasse di una sola "sigaretta" fa pensare che il ragazzo avesse qualche "complice". É stato forse questo - fortunatamente, visto che è stato scoperto - il "passo falso" che ha fatto intuire alla professoressa che c'era qualcosa da approfondire, perché le voci girano e bisogna saperle cogliere.

E la verità è venuta a galla.



Per un paio di giorni l'episodio è rimasto completamente sotto silenzio, ma nel microcosmo di una scuola qualcosa trapela sempre e da ieri altri alunni hanno iniziato a fare domande, temendo anche "perquisizioni" e perfino l'arrivo dei cani antidroga in classe. Scenari ovviamente amplificati a dismisura dal passaparola tra giovanissimi studenti, perché ora la scuola vuole contenere la vicenda prima di tutto nel contesto familiare del ragazzino. Una vicenda che non ha comunque precedenti all'interno di questo come di altri istituti scolastici.

R.V.