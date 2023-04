Senzatettto ucciso, fermata una persona sospetta: potrebbe essere l'omicida di Luca Tisi

UDINE - E' stato fermato un uomo che potrebbe essere l'assassino di Luca Tisi, il senzatetto di 58 anni ucciso nella galleria dell'ex Cinema Capitol di Udine poco prima dell'alba di sabato scorso. Il sospettato, cittadino italiano, attualmente sarebbe privo di occupazione. E' stato individuato nella sua abitazione di via Deciani, non lontano dal luogo del delitto. Gli investigatori della Squadra mobile della Questura sono arrivati a lui visionando i filmati delle telecamere della video-sorveglianza, pubblica e privata. Era lui la persona già citata ieri che si spostava con una bici: dopo il delitto, il soggetto inquadrato dalle telecamere si è disfatto di qualche oggetto nella vicina roggia e, quindi, si è dileguato. Forse è tornato subito nella casa che condivide con un cittadino straniero, anch'egli stamani, 19 aprile, bloccato dalla Polizia e ascoltato per tutto il giorno in Questura. Sembra però solo nel ruolo di persona informata dei fatti.

Dopo il blitz mattutino degli agenti della Squadra volante, l'appartamento, in centro, è stato ispezionato palmo a palmo dalla Scientifica, che è uscita a metà pomeriggio dall'abitazione con enormi sacchi contenenti anche abiti del sospettato, forse anche quelli usati la notte dell'omicidio. Per tutta la giornata l'uomo è stato sentito dai magistrati della procura della Repubblica, alla presenza di un avvocato difensore. Per stasera è stata annunciata una nota ufficiale degli investigatori che dovrebbe fornire elementi per chiarire cosa sia accaduto nella galleria e soprattutto il movente di un delitto così efferato. Il fatto che sia stata anche convocata una conferenza stampa per domattina, 20 aprile, lascia presagire che il caso sia ormai vicino a una soluzione. Gli abitanti della zona dove abita l'uomo fermato descrivono questi come un individuo eccentrico - colpiva il suo girovagare per la strada a petto nudo quando faceva jogging - ma che non aveva mai dato adito a sospetti. Anche gli esercenti lo ricordano come un cliente abituale che ha raccontato loro di aver lavorato a lungo proprio nel mondo della ristorazione.