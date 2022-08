UDINE - Due colpi la scorsa notte tra Udine e Sedegliano. Se nel primo caso potrebbe trattarsi di una bravata di ragazzini, nel secondo pare si sia trattato di ladri professionisti.

I CASI

Quella andata in scena nel capoluogo friulano è stata una spaccata. Preso di mira il bar panificio e pasticceria Da Tato a Tata di viale Venezia. Erano le 5 del mattino, quando qualcuno si è introdotto prima nella veranda esterna del locale, svuotando il frigo dei tramezzini e delle birre, e poi ha sfondato la porta automatica che conduce all'interno del bar. Una volta entrati, i malviventi hanno aperto la cassa e preso il denaro. Secondo le prime stime del titolare, tra cibi e fondo cassa, l'ammanco ammonterebbe ad alcune centinaia di euro. Ingente, invece, il danno alle strutture che si aggira intorno ai 5-6mila euro. Questa infatti è la somma che verosimilmente sarà necessaria per riparare la porta robotizzata e gli infissi della veranda. Le immagini della videosorveglianza sono al vaglio delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Ben più pesante il blitz messo a segno giovedì nella frazione di Redenzicco di Sedegliano. I malviventi dopo aver forzato il portone d'ingresso, approfittando dell'assenza della padrona di casa (una donna di 79 anni) si sono introdotti in casa e dopo aver forzato la cassaforte hanno rubato oro e soldi per un valore di circa 12mila euro. Ieri mattina non contenti, i malviventi si sono ripresentati mentre la signora stava dormendo e hanno messo a soqquadro un'altra parte della casa. Indagano i carabinieri di Codroipo.

UDINE

Giovedì sera su disposizione del questore di Udine, il personale della Polizia di Stato della Questura e del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della polizia locale di Udine, con unità cinofile, hanno svolto controlli in città, finalizzati a prevenire reati e monitorare l'eventuale presenza di stranieri in stato di clandestinità, in particolare nella zona limitrofa alla stazione ferroviaria e all'autostazione. Due ragazzi sono stati controllati in via Leopardi e trovati in possesso di una modica quantità di hashish: un minore italiano con 7,7 grammi e un giovane pakistano con 6,5 grammi di sostanza; saranno segnalati come assuntori. Un cittadino marocchino che sedeva in un bar della zona è stato denunciato per inosservanza del divieto di ritorno nel comune di Udine, mentre il titolare dell'esercizio è stato sanzionato per mancata esposizione della Scia, ovvero la segnalazione certificata d'inizio attività. Un cittadino austriaco è stato invece multato per ubriachezza e per la violazione del regolamento di polizia urbana, in particolare il divieto di consumo di alcolici in strada nella zona della stazione. Personale della Polizia di Stato delle Volanti ha denunciato un minore italiano per il furto di una bici da un garage; la due ruote è stata restituita al proprietario che aveva dato l'allarme. Nel complesso ieri sono state identificate 264 persone e controllati 35 veicoli e sei attività commerciali.