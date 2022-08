Padova, 4 rapinatori entrano dalla finestra: legano e picchiano i coniugi per derubarli

PADOVA - Sono entrati da una finestra, hanno legato i polsi e lui e picchiato lei per rapinarli. Attimi di terrore per una coppia di coniugi padovani ieri sera, 18 agosto. Il fatto è accaduto in una strada laterale di via Armistizio: quattro uomini, probabilmente giovani, si sono avvicinati alla finestra dell'abitazione. Volto coperto, non si esclude possano essere di origine straniera.

Hanno approfittato del momento in cui il padrone di casa stava chiudendo le finestre per la pioggia battente per entrare. Ed è iniziato l'incubo. Hanno legato i polsi all'83enne per impedirgli di chiedere aiuto e hanno picchiato la moglie di 79 anni, per rubare le due fedi nuziali che gli anziani avevano alle dita e una catenina. Poi sono scappati dalla stessa finestra.

Marito e moglie hanno chiamato il 113 e le Volanti sono accorse sul posto. I due sono stati accompagnati al pronto soccorso: lui ha ricevuto 20 giorni di prognosi, su di lei i medici stanno ancora facendo accertamenti. Ora è partita la caccia ai rapinatori.