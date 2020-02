Bloccati durante il fuoripista: 2 sciatori fermi sui pendii

SELLA NEVEA - È in corso a Sella Nevea un intervento di soccorso per due sciatori, originari della Slovenia, che sono rimasti bloccati scendendo fuoripista sui pendii del Pic Majot, nel gruppo del Canin. Le ricerche erano cominciate nel pomeriggio. I due sono stati individuati in serata grazie a due squadre di tecnici che si sono divise in due percorsi diversi: uno scendendo i pendii dall'alto, nei pressi della stazione di monte degli impianti di risalita, e uno risalendo dal basso. Dodici i soccorritori impegnati tra Soccorso Alpino e Guardia di Finanza. Inizieranno a breve le operazioni di recupero dei due sciatori attraverso manovre di messa in sicurezza degli stessi per raggiungere nuovamente le piste e condurli a valle. Ultimo aggiornamento: 21:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA