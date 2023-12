BELLUNO - Grazie allo stanziamento regionale di 3 milioni di euro, ben 14 stazioni sciistiche bellunesi potranno aggiornare i loro impianti di innevamento e dotarsi di battipista più performanti, consentendo così di qui a breve condizioni ancora migliori per le loro piste da sci. Un’altra buona notizia nel giorno in cui i dati sulle affluenze di sciatori nei nostri comprensori, relativi al recente ponte dell’Immacolata, segnano numeri da record. E non è finita, in quanto per le 10 società impiantistiche bellunesi escluse dal finanziamento 2023, si attendono nuovi fondi per l’anno a venire. La soddisfazione dell’assessore al turismo della Regione del Veneto, Federico Caner.