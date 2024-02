Valanga ad Arabba, due sciatori escono incolumi dalla neve

LIVINALLONGO - Attorno alle 12.30 la Centrale del Suem è stata attivata per una valanga caduta sulla pista Salere a Porta Vescovo. Sul posto era presente un soccorritore della Stazione di Livinallongo, che informava del coinvolgimento di due sciatori, usciti incolumi in autonomia dalla neve e provvedeva a una prima ricerca con l'Artva, risultata negativa, per escludere la presenza di persone sepolte, anche se non era stato visto nessun altro nelle vicinanze.