Scappano con la cassa sotto braccio: inseguiti e presi dai passanti

UDINE - Dopo unarocambolesca degna di una sequenza da film, due giovani sono stati bloccati dai passanti che per le vie centrali di Udine li hanno vistotrasportando un registratore di cassa.Da un primo sopralluogo effettuato l’altro ieri, martedì 12 giugno, alladi via Pelliccerie, i due giovani avevano capito come muoversi per poter mettere a segno il colpo programmato per la giornata seguente.Nella serata di ieri, quindi, ordinando l’unica pietanza che poteva essere preparata solamente lontano dal banco, hanno approfittato del momento in cui la cassa con i guadagni della giornata era più accessibile, e, disattivando anche la telecamera puntata sulla postazione, sono riusciti a portare via il guadagno con tutta la cassa.Il primo ostacolo l’hanno trovato imbattendosi nella titolare del negozio affianco che è riuscita ad afferrare l’apparecchio per il filo elettrico pendente.Da lì la fuga veloce in untra passanti che bloccavano la corsa, altri che non capivano chi fosse il ladro e chi l’inseguitore al punto di fermare quest’ultimo, che invece si prodigava a non far fuggire il malintenzionato.La fuga dei due ragazzi è finita, attraverso un percorso a ostacoli, con l’arrivo della polizia di Stato di Udine che ha bloccato un 18enne, G.M., e il minorenne complice, poi accompagnati in Questura.Il primo è stato arrestato perimpropria, in flagranza di reato, agli arresti domiciliare in attesa di del procedimento per direttissima. Il secondo è stato affidato ai famigliari e denunciato per ilaggravato. Recuperato e restituito ai titolari il registratore di cassa contenente ancora tutto il denaro.