Sbanda con l'auto e si schianta in galleria. I soccorsi sono stati allertati verso le 13.30 per un incidente in A23, Palmanova-Tarvisio, lungo il tratto che porta a Pontebba. L'allarme è arrivato verso le 13.30 al Nue 112 di Palmanova che ha allertato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco con il personale del 118 e la Polizia autostradale. Secondo una prima ricostruzione il conducente di un auto ha perso il controllo mentre percorreva la A23 in direzione di Tarvisio. L'auto è finita contro il muro della galleria Raccolana. Il traffico è stato bloccato per permettere i soccorsi. © RIPRODUZIONE RISERVATA