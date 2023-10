San Giorgio di Nogaro. Sequestrati oltre 33mila cosmetici e profumi con sostanze dannose: erano in commercio da un anno e mezzo

SAN GIORGIO DI NOGARO (UDINE) - 33.073 prodotti cosmetici dannosi per la salute: è quanto era in commercio ed è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza di Udine nei confronti di 4 aziende con punti vendita dislocati in Friuli e in tutto il Nord Est.

La merce tolta dal mercato conteneva infatti sostanze chimiche bandite dall’Unione europea nel 2022.

Le indagini del Gruppo di San Giorgio di Nogaro sono iniziate lo scorso mese di aprile, con un controllo su strada di un autoarticolato con targa estera.

Nell’occasione i militari avevano sequestrato centinaia di confezioni di profumo di fabbricazione extra-UE per la violazione delle norme sul trasporto. Dalle successive analisi di laboratorio, effettuate sui campioni di prodotto sequestrato, era poi emersa, in alcuni, la presenza delle sostanze chimiche denominate carboxaldehyde (cosiddetto “Lyral”) e butylphenyl methylpropional (anche denominato “Lilial”), entrambe vietate dalle norme europee, perché considerate pericolose per la salute.

Dalle ulteriori investigazioni effettuate dai finanzieri presso gli esercizi commerciali presenti sul territorio, è emersa l’esposizione sugli scaffali di vendita al dettaglio di prodotti cosmetici di varia tipologia, contenenti “Lyral” e “Lilial”, che avrebbero dovuto essere ritirati dal mercato già nel mese di marzo 2022.

Gli accertamenti si sono conclusi con la segnalazione di quattro persone alla Procura: sono ritenute responsabili della violazione in materia di sicurezza dei prodotti cosmetici e con il sequestro di 33.073 confezioni di prodotti di varia natura, quali creme, emulsioni, deodoranti, shampoo, tinture e lozioni per capelli.