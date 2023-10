Articoli non sicuri venduti alla Fiera d'autunno di Bassano: 6mila prodotti sequestrati e maxi multa ai venditori

BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA) - Prodotti non sicuri venduti alla Fiera d'Autunno di Bassano del Grappa, sequestrati dalla finanaza 6mila articoli: maxi sanzione da 3.096 euro. I finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza hanno controllato diversi stand e bancarelle presenti presso l’evento Fiera d’Autunno a Bassano del Grappa. Le attività di vigilanza e controllo condotte dalle Fiamme Gialle hanno portato al sequestro di oltre 6mila prodotti di varia tipologia, venduti ai visitatori presenti senza i minimi requisiti di sicurezza previsti.

L'operazione

È questo il bilancio dell’operazione di servizio eseguita nei giorni precedenti dalle Fiamme Gialle bassanesi e della Tenenza di Thiene finalizzata a contrastare la vendita di prodotti non sicuri ai consumatori finali. Nel corso dell’operazione, i finanzieri hanno sottoposto a controllo diverse bancarelle e ambulanti che vendevano prodotti ai consumatori finali senza i requisiti minimi imposti dalle disposizioni in materia di sicurezza prodotti. Nel dettaglio sono stati sequestrati: 340 portachiavi, 5.310 blister di incenso di varia tipologia, 647 articoli di bigiotteria tra collane e braccialetti e 24 grinder per tabacco, per violazione delle disposizioni in tema di “etichettatura” (ai sensi del Reg. CE 1223/2009, n. 828), in quanto privi delle necessarie indicazioni in lingua italiana che devono essere poste all’attenzione del consumatori finali quali, ad esempio, le precauzioni particolari per l’impiego e la composizione, nella prospettiva di consentire agli stessi di evitare eventuali situazioni di pericolo dovute a errate modalità d’impiego. Contestualmente ai sequestri amministrativi effettuati, a ciascun responsabile è stata elevata una multa di 1.032 euro, per un complessivo di 3.096 euro.