Rave party a Cartigliano: denunciato l'organizzatore e sequestrato l'impianto audio. Identificati in tutto una trentina di giovani

CARTIGLIANO (VICENZA) - L'organizzatore di un rave party tenuto lo scorso 9 settembre è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza: l'accusa è per il reato di “invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica”.

Il raduno non autorizzato era stato segnalato ai carabinieri durante la stessa notte e, nel corso della prima mattinata, i militari della Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa erano intervenuti in via delle Industrie. Qui avevano trovato un assembramento di giovani, intenti ad ascoltare musica ad alto volume e a bivaccare in un’area demaniale vicino la riva del fiume Brenta.

Sul posto, gli agenti hanno quindi identificato una trentina di giovani provenienti da diversi comuni del bassanese, tra i quali, appunto, l'organizzatore del raduno, un giovane di Bassano del Grappa, al quale è stato anche sequestrato l’impianto di diffusione audio in suo possesso e installato nel posto.