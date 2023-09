Prodotti lattiero caseari "irregolari", merce sequestrata e multa da 3mila euro per l'ambulante

VICENZA - Proseguono le attività del comparto forestale dell’Arma dei Carabinieri a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari. Nei giorni precedenti, i militari del Nucleo CC Forestale di Carpanè, durante un controllo nel territorio del Comune di Valbrenta, hanno accertato l’irregolarità di alcuni prodotti lattiero caseari posti in vendita da un ambulante in assenza di regolare notifica all’autorità competente. Il commerciante, già oggetto di precedenti controlli nel mese di marzo, ha ricevuto una nuova sanzione amministrativa per un importo di circa 3.000 euro e il sequestro dei prodotti posti in vendita.