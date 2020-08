Giovane scalatrice salvata a quota 2600 grazie alla foto postata su Facebook, ma è congelata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cima del Mangart - Una escursionista tedesca di 27 anni è rimasta bloccata dal maltempo e dalla neve oggi - 31 agosto - in cima al, in territorio sloveno. La sua richiesta d'aiuto è arrivata poco prima delle 17 al 112 e la Sores ha allertato la stazione del Soccorso Alpino e Speleologico di Cave del Predil.La giovane si trovava pochi metri sotto la cima ad una quota di circa 2600 metri bloccata su una cengia esposta sotto una nevicata ed è in ipotermia a causa del freddo. La ragazza ha raggiunto da sola la cima seguendo la viae per competenza territoriale si è attivato subito il Soccorso Alpino Sloveno. Dal momento che la via di accesso più semplice è la normale alla vetta, che passa invece in territorio italiano dopo il Passo del Predil, l'operazione di soccorso ha visto coinvolte sia squadre slovene che italiane con 9 soccorritori sloveni e 3 italiani che sono partiti alle 19.30 attrezzati con ramponi e altro materiale dal Rifugio Koča ná Mangrtù (1900 metri) in condizioni di scarsa visibilità e sotto la perturbazione di pioggia e neve .Un gruppo di tre soccorritori è partito con attrezzatura leggera per andare su in velocità e individuare la giovane, seguito poco dopo da altri 6 uomini con viveri e altro materiale a supporto. La giovane è riuscita a far capire dove si trovava anche grazie ad una foto che aveva pubblicato lungo la salita sul profilo Facebook che mostra un tratto della ferrata percorsa.A far comprendere la sua posizione e le sue condizioni anche gli interpreti presenti al centralino del NUE.IL SALVATAGGIOLa giovane scalatrice tedesca che era dispersa in quota è stata raggiunta dai soccorritori: è in forte ipotermia. Per poterla riportare a temperature "normali" le si sono dovuti togliere tutti gli abiti che indossava per inserirla in un sacco a pelo e aggiungere all'interno degli strumenti riscaldanti.La ragazza non era in grado di camminare autonomamente ed è quindi stato necessario imbarellarla. Anche per questo motivo la discesa sarà molto lenta, dovendo attrezzare dei paranchi di calata per gestire la barella con più uomini e diverse manovre di sicurezza. In cima ci sono al momento dodici soccorritori: tre italiani e sei sloveni. Hanno da poco iniziato la discesa.Altri tre soccorritori italiani attendono al rifugio sottostante a quota 1900 metri con viveri e abiti asciutti per coloro che arriveranno dalla cima.