Rapina la cassiera dell'Eurospar col taglierino: «Dammi tutti i soldi»

PALMANOVA (Udine) - Entra in negozio come nulla fosse, come un normale cliente; si dirige di corsa a una delle casse e poi estrae undalla tasca. Siamo a ridosso dell'orario di chiusura dell'die ilminaccia la cassiera puntandole contro la lama: «Dammi tutti i soldi».Lei, terrorizzata, consegna al malvivente quello che ha in cassa, circa 400 euro tra banconote e monete. Arraffato il, l'uomo scappa veloce e sale su una auto posteggiata poco lontano, al volante della quale c'è un complice che lo sta attendendo. Poi i due si dileguano, facendo perdere le loro tracce.La cassiera lancia l'allarme; per fortuna non resta ferita anche se è molto spaventata. Sul posto arrivano dopo poco i carabinieri della locale Compagnia che raccolgono la testimonianza della donna e avviano subito le ricerche per individuare i rapinatori; ormai è buio e della macchina dei malviventi non ci sono più tracce. Adesso saranno visionate le immagini della video sorveglianza per raccogliere indizi utili. La rapina si è verificata intorno alle 19 di ieri, sabato 12 maggio.