Rapinarono due anziani a Pozzuolo del Friuli: in manette anche il secondo presunto autore

POZZUOLO DEL FRIULI - È stato arrestato il presunto, secondo, responsabile della rapina consumata lo scorso 18 luglio in un'abitazione di Pozzuolo del Friuli.

Con lui quel pomeriggio un altro uomo, complice, già assicurato alla giustizia dallo scorso agosto.

Gli arresti

Il secondo presunto malvivente è stato arrestato dai carabinieri all'aeroporto di Roma Fiumicino. Giunto in Italia da Bucarest, scortato dal personale Interpol, era stato rintracciato in Romania e fermato lo scorso 23 gennaio, in esecuzione del mandato di arresto europeo (MAE) emesso dall'Autorità Giudiziaria italiana in relazione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal Gip del tribunale di Udine, su richiesta della Procura locale. L’altro complice era stato individuato e arrestato nel lodigiano dai Carabinieri della Compagnia di Codogno, in esecuzione della medesima ordinanza. Complessa l’attività di indagine, condotta dalla Stazione Carabinieri di Mortegliano sotto la direzione della Procura di Udine, che ha consentito di identificare entrambi i presunti autori della rapina ai danni di un fratello e una sorella, di 91 e 79 anni. Entrambi dovranno rispondere di rapina pluriaggravata in concorso.

Cosa era successo

Nel tardo pomeriggio di martedì 18 luglio dell'anno scorso, approfittando della porta d’ingresso aperta, mentre il complice lo aspettava in auto, uno dei rapinatori si era intrufolato all’interno dell’abitazione e aveva iniziato a rovistare nei cassetti di una camera da letto. Scoperto dai proprietari, che si erano insospettiti udendo degli stani rumori provenire da quella stanza, e costretto alla fuga dalle loro urla, per guadagnare l’uscita li aveva spintonati, facendoli rovinare entrambi a terra.