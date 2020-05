UDINE - Coppia di anziani rapinata in casa di denaro e oro. Paura ieri sera a Udine per marito e moglie, 98 anni lui, 91 la donna, rimasti in balia di tre uomini che sono riusciti a entrare nella loro abitazione di via Tricesimo. Erano le 21.30 circa quando la banda ha trovato il varco da una finestra lasciata aperta. Quando il terzetto è entrato ha trovato marito e moglie che hanno cercato di chiedere aiuto ma la paura ha avuto il sopravvento. I malviventi, tutti travisati al volto, hanno intimato alle vittime di rimanere immobili. A quel punto la banda si è presa il portamonete dell'uomo che conteneva denaro e i documenti oltre a una catenina in oro. Poi i rapinatori sono scappati facendo perdere le loro tracce.

LO CHOC

Fortunatamente la coppia di anziani non ha subito violenza ma è rimasta comprensibilmente scioccata. Per loro c'è stato solo il tempo di chiedere aiuto a un famigliare che a sua volta ha allertato i carabinieri della Compagnia di Udine. Gli investigatori non escludono che la banda conoscesse bene le loro vittime e quindi come agire. Forse pensavano di trovare un bottino più consistente. Ora è caccia ai banditi in tutto il Friuli. Ultimo aggiornamento: 13:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA