UDINE - Avrebbe offeso, minacciato e maltrattato per anni la moglie, anche davanti alle figlie. Più volte le avrebbe forzato il consenso a consumare rapporti sessuali. L'avrebbe costretta a vivere in una condizione di isolamento, senza permetterle di trovare un'occupazione e consentendole di uscire di casa solo per accompagnare le figlie a scuola. Di recente l'avrebbe percossa con calci causandole lesioni refertate dal Pronto soccorso.

Per questo motivo la Polizia, coordinata dalla Procura di Udine, ha dato esecuzione a un'ordinanza applicativa della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, unitamente al divieto di avvicinarsi alla parte offesa e alle figlie a carico di un 46enne, di origini nordafricane, per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni commessi nei confronti della moglie e delle figlie, mettendo fine ad un calvario che stava durando da quasi dieci anni.

SALVATA DA UN BIGLIETTINO

Le indagini erano iniziate a ottobre 2021 dopo che una delle figlie, minorenne, aveva consegnato all'insegnante un biglietto scritto da lei sotto dettatura della madre, con il quale quest'ultima portava all'attenzione i problemi con il coniuge. Era stato il dirigente scolastico dell'istituto frequentato dalla figlia a segnalare la vicenda alle forze di polizia.

Gli accertamenti effettuati dalla Squadra mobile della Questura di Udine hanno permesso di appurare che la donna era vittima di maltrattamenti da parte del marito fin dal 2013. Erano frequenti le offese, così come pure le telefonate ai parenti di lei, in Africa, intimando loro di venirla a prendere in quanto non voleva più stare con lei. A ciò si aggiungevano, in più occasioni le minacce di picchiarla o di sottrarle le figlie, e ripetutamente le venivano rifiutate somme di denaro per affrontare le spese quotidiane.

L'ordinanza, emessa dal Gip del Tribunale di Udine, è stata eseguita ieri, 10 giugno.