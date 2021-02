Il marito ubriaco la picchia in auto: scende dall'auto in corsa, soccorsa dal casellante dell'A27

SILEA (Treviso) - È scesa dall'auto in corsa, mentre la vettura usciva dal casello autostradale, per mettersi in salvo dal marito ubriaco e violento che l'aveva picchiata durante il viaggio in macchina. È accaduto domenica scorsa, a Silea (Treviso), sulla A27 Treviso-Belluno casello di Treviso Nord.

La coppia è padovana, lei 43 anni lui 45.

La donna ha chiesto aiuto al personale di servizio. Il casellante, viste le sue condizioni, ha chiamato la polizia stradale, che ha constatato le ferite al volto della vittima delle violenze, residente a Padova, che è stata successivamente affidata ad una struttura protetta.

