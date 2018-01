Cade il soffitto del negozio: grave il padre del titolare

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PALMANOVA (Udine) - Stavano eseguendo dei lavori didentro al negozio, nel giorno di chiusura, quando un pannello diè caduto daldel locale ed è finito in testa al padre del titolare dell'esercizio commerciale che è rimasto ferito al capo in maniera seria.È successo intorno alle 12 di ieri, domenica 14 gennaio, in un negozio che si affaccia su Piazza Grande nel centro di Palmanova. Vittima dell'infortunio G.Z., 73 anni, del posto, che è stato soccorso dal personale medico inviato sul posto dalla centrale operativa del Sores di Palmanova. Stabilizzato, il pensionato è stato trasportato in codice giallo all'di Udine dove si trova ricoverato in prognosi. Non sarebbe comunque in pericolo di vita.Sul luogo dell'sono intervenuti anche i vigili del fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli e i carabinieri del Radiomobile della Compagnia della Città Stellata. L'uomo rimastostava aiutando il figlio, che è il titolare del negozio, a eseguire del piccoli lavori di ristrutturazione dei locali. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento.