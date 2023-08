Anziana uccisa in casa a coltellate a Pantianicco, trovato cadavere anche il figlio Luca

POZZECCO - E' stato trovato morto uno dei cinque figli di Benita Gasparini, l'89enne di Pantianicco uccisa con due coltellate alla schiena. Luca Cisilino abitava a Pozzecco: era stato lui il 19 luglio scorso con la sorella a trovare la madre senza vita nel salotto di casa. A Pozzecco sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri. Il corpo è stato trovato questa mattina, verso le 11, dalla moglie. La coppia era in fase di separazione, una situazione familiare che lo aveva molto provato.

Accanto al corpo è stato trovato un biglietto che avvalora l'ipotesi di un gesto volontario.

Chi era

Luca Cisilino aveva 59 anni. Era l'unico dei fratelli a non essere assistito dall'associazione "I nostri diritti", realtà che tutela le vittime di reato. «Una decisione presa nell'immediatezza - spiega il presidente Edi Sanson - in quanto Luca il giorno del delitto era stato sentito per primo dai carabinieri, che gli avevano sequestrato vestiti e auto per sottoporli ad accertamenti. Per la nostra associazione la sua morte è un fallimento. Luca ha vissuto queste settimane in solitudine, in quanto non abbiamo potuto coinvolgerlo nella nostra attività e fargli tutto li sostegno necessario. Le parti offese che subiscono simili traumi hanno bisogno di essere supportate anche psicologicamente».