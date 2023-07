MERETO - Tutte le piste aperte, diversi elementi già in possesso degli inquirenti, ancora nessun indagato, ma quella che si apre oggi potrebbe essere la settimana decisiva per arrivare a chiudere il cerchio rispetto all'omicidio di Benita Gasparini, l'89enne accoltellata nel salotto della propria abitazione, mercoledì mattina, nella frazione di Pantianicco di Mereto di Tomba.



Gli esperti

Oggi infatti sarà il giorno dei Ris di Parma, che arriveranno nel paesino per effettuare gli accertamenti scientifici rispetto ad eventuali tracce e materiale biologico presenti sulla scena del crimine. I militari opereranno in sinergia con i colleghi del Nucleo investigativo di Udine che sotto il coordinamento della Procura friulana stanno lavorando per dare un volto e un nome all'assassino della pensionata. In particolare da quanto è emerso i Ris si concentreranno sul salotto, dove è stato ritrovato il corpo senza vita della donna, e sulla cucina dell'abitazione attualmente posta sotto sequestro - al civico 8 di via Percoto. Il salotto tra l'altro è l'unica stanza ad essere stata trovata in disordine, proprio come se qualcuno fosse stato sorpreso nell'atto di rubare. Il riferimento va alla mancanza di alcune centinaia di euro dal portafogli di Benita. Si porrà attenzione anche rispetto alla posizione delle macchie di sangue (una chiazza è stata rinvenuta sullo schienale del divano) e alla posizione del cadavere, che era supino ai piedi del divano. Secondo le prime risultanze dell'autopsia effettuata venerdì, infatti, la donna, è stata colpita con due coltellate in lasso di tempo compreso tra le 9.15 e le 10.45 circa. L'arma del delitto, un coltello preso dalla vicina cucina e con la lama di 15 centimetri ancora sporco di sangue, è stato ritrovato sotto di lei. Sempre secondo quanto emerso dall'esame effettuato dall'anatomopatologo Carlo Moreschi, i colpi che l'hanno sorpresa alle spalle sono stati due: uno abbastanza superficiale e l'altro più profondo che l'ha attinta ad un polmone.

Le ricerche

I militari avranno anche il compito di cercare eventuali tracce biologiche dell'assassino anche sul campanello dell'abitazione che, per poter effettuare tutti i rilievi, è stato sigillato dai carabinieri. Sulla porta d'ingresso non erano stati infatti registrati segni di effrazione, fattispecie che fa propendere da un lato ad una apertura volontaria della porta da parte di Benita a qualcuno che la conoscesse oppure al fatto che chi l'ha uccisa sia entrato nell'abitazione da un accesso retrostante. Il consulente dell'associazione "I Nostri Diritti", l'esperto di scena del crimine Edi Sanson, coinvolto dai familiari della donna, ha richiesto che Gabriele Cisilino, il figlio che abitava assieme all'anziana uccisa con due coltellate alla schiena, possa entrare, oggi, all'interno dell'abitazione per capire se oltre ai soldi sia stato asportato qualcos'altro.

Omicidio di Pantianicco, la scena del crimine sarà esaminata dal Ris di Parma. Si cercano le tracce del killer

I legali

«Siamo in una fase particolarmente delicata delle indagini ha dichiarato il legale incaricato, l'avvocato Piergiorgio Bertoli pertanto ritengo che sia troppo presto per fare qualunque tipo di valutazione. Attendiamo il sopralluogo dei Ris, che credo possa rappresentare un momento decisivo dell'indagine». Nel frattempo dopo la firma sull'autorizzazione alla restituzione della salma ai familiari resa sabato dal pmLetizia Puppa, la famiglia Cisilino potrà fissare la data del funerale di Benita che dovrebbe tenersi in settimana sempre nella piccola frazione di Pantianicco.