Omicidio di Pantianicco, l'autopsia: Benita uccisa con due coltellate alla schiena

MERETO DI TOMBA - Benita Gasparini, l’89enne di Pantianicco trovata morta da uno dei figli nel salotto di casa, è stata uccisa con due coltellate alla schiena. La morte non sarebbe stata immediata. Sono le prime indicazioni emerse dall’ispezione cadaverica che ha preceduto l’esame autoptico eseguito oggi, venerdì 27 luglio, dal medico legale Carlo Moreschi. I traumi sul volto dell’anziana sarebbero riconducibili alla conseguente caduta a terra. L’autopsia fornisce agli investigatori anche un quadro preciso sulla dinamica dell’aggressione: un’azione rapida, mentre la donna era di spalle, vicino al divano dove poi il figlio, verso le 10.30 di mercoledì, l’ha ritrovata supina e ormai senza vita.

Il coltello utilizzato per colpirla era sotto il suo corpo, circostanza che fa pensare a un tentativo della vittima di rialzarsi per chiedere aiuto.

Le indagini

I carabinieri al momento non escludono alcuna ipotesi. L’omicida ha frugato nei cassetti del salotto e prelevato denaro dal portafoglio della donna. Una messinscena? Può essere, ma forte è il sospetto che nonna Benita sia stata rapinata o aggredita da qualcuno che pretendeva denaro, forse una persona da lei conosciuta e che per evitare che l’anziana potesse fare il suo nome l’ha uccisa. I cinque figli dell’89enne vogliono la verità e, per avere una tutela nel corso delle indagini, si sono rivolti all’associazione I Nostri diritti Aps di Udine, che seguirà da vicino l’attività degli investigatori partecipando con i propri consulenti a tutti gli accertamenti tecnici che disporrà la Procura di Udine.