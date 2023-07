Anziana trovata morta in casa con pugnalata alla schiena e ferite alla testa. Confermato l'omicidio

UDINE - È stata uccisa Benita Gasparini, l'anziana di 89 anni trovata priva di vita nella propria abitazione in via Percoto 8 a Pantianicco di Mereto di Tomba (Udine) con profonde ferite alla testa e, secondo quanto trapelato, anche una pugnalata alla schiena. «Gli elementi raccolti dal medico legale e dagli investigatori ci fanno propendere, in modo inequivocabile, per l'omicidio».

Un coltello vicino al corpo della vittima

A farne la triste scoperta i familiari della vittima, preoccupati dal fatto che non l'avevano vista e che non rispondeva alle telefonate. Il cadavere è stato trovato in posizione supina accanto al divano, nella sala della propria abitazione. Vicino al corpo della vittima, un coltello. Presentava profonde ferite alla testa che hanno immediatamente destato il sospetto del medico d'emergenza, inviato dalla centrale operativa Sores Fvg. Sul posto sono stati inviati i Carabinieri della locale Compagnia che hanno informato il magistrato di turno, subito accorso. I militari dell'Arma sono coordinati dal magistrato di turno, Letizia Puppa. Si sta verificando se qualcuno possa essere entrato furtivamente nell'abitazione e se manchino oggetti preziosi o denaro.

Le indagini

Avviate le indagini, tre dei cinque figli sono stati portati in caserma per essere ascoltati come persone informate dei fatti. Al momento i carabinieri si stanno concentrando sulle immagini di una telecamera della Polizia locale che punta esattamente sull'ingresso dell'abitazione della vittima. Resta da capire se le immagini abbiano inquadrato l'assassino e siano in grado di fornire qualche indicazione in merito all'orario del delitto. Un vicino ieri mattina ha fatto visita all'anziana, quindi l'omicidio potrebbe essere avvenuto nel periodo compreso tra la tarda mattinata di ieri e le 10.30 di oggi, quando è stato rinvenuto il cadavere. Secondo quanto si è appreso in ambienti investigativi, sarebbe anche stato rinvenuto un coltello, possibile arma del delitto, ma sulla circostanza non ci sono conferme ufficiali.

I familiari

Appreso dell'accaduto molti parenti hanno raggiunto l'abitazione dell'anziana. Tra questi il nipote Niky Zanussi, avvisato dalla madre della morte della nonna. «Mi ha contattato mia mamma al lavoro durante la pausa per informarmi che purtroppo la nonna non c’era più. Mi avrebbe spiegato alla sera. Non riuscivo ad andare avanti, sono venuto giù e quando sono arrivato, pensavo di trovare l’ambulanza per un malore, invece ho visto le macchine dei carabinieri. Adesso ho mille dubbi e pensieri su cosa possa essere successo. Ero passato a trovarla lunedì sera dopo il lavoro e nell'occasione a prendere quattro uova. Ne ha sempre tante. Abbiamo parlato del tempo, del caldo, ha detto che cercava di stare dentro e non uscire troppo. L’ho trovata come sempre. La nonna non viveva da sola, stava con mio zio Gabriele, ma non era a casa». In via Percoto 8 è arrivato anche un altro nipote, Glauco, figlio di un fratello dell'anziana, il quale ha detto di aver appreso la notizia da Facebook. «L’ultima volta l’ho vista un mese fa. Sono venuto qui a vedere anche i cugini. Con lei ho sempre parlato tranquillamente. È una cosa assurda. Non avrei mai pensato a una cosa del genere».

L'assessore D'Antoni

Esterrefatta, incredula, la piccola comunità è sotto choc: nella frazione di Pantianicco risiedono meno di 600 persone e, ovviamente, si conoscono tutti. Appreso dell'accaduto, hanno raggiunto l'abitazione dell'anziana anche rappresentanti dell'amministrazione comunale. «Gli inquirenti stanno facendo il loro lavoro, speriamo si sappia al più presto cosa è successo» ha dichiarato l'assessore Giuseppe D'Antoni. «Dalle primissime indiscrezioni, la signora è morta di morte violenta. Non so in che maniera, ma è stata trovata sul pavimento. Sembra anche con un coltello vicino a lei».