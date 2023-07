Anziana trovata morta in casa, la vicina: «Di recente qualche furto nella zona»

UDINE - «La conoscevo.

Siamo in un paese piccolo, qui ci conosciamo tutti» sono le parole di una compaesana di Benita Gasparini, l'anziana di 89 anni uccisa e trovata morta nella propria abitazione di Pantianicco di Mereto di Tomba. «Ci sono rimasta male. Qualche giorno fa era qua in cortile. I rapporti con i figli erano buoni. Non riesco a farmi un’idea di cosa possa essere successo» racconta sconvolta. In passato la zona era stata soggetta a diversi furti, fenomeno presente anche di recente. «Ho sentito di qualche furto ultimamente» conferma la signora.

Un coltello vicino al corpo della vittima

La vittima, trovata sul pavimento di una sala, presentava profonde ferite alla testa e, secondo quanto trapelato, una pugnalata alla schiena. Vicino al corpo della donna è stato ritrovato un coltello. Avviate le indagini, «gli elementi raccolti dal medico legale e dagli investigatori ci fanno propendere, in modo inequivocabile, per l'omicidio». Lo ha detto, all'ANSA, il Procuratore di Udine, Massimo Lia.

